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Пассажир задержанного на сутки рейса «ВИМ-Авиа» пытался прорваться на взлетное поле 
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    Пассажир задержанного на сутки рейса «ВИМ-Авиа» пытался прорваться на взлетное поле 

    23:06  25 Сентября 2017
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    Пассажир задержанного на сутки рейса «ВИМ-Авиа» пытался прорваться на взлетное поле 

    Москва, 25 сентября. Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из аэропорта Домодедово в турецкую Анталью задержан более чем на сутки. Пассажиры отказываются покидать стерильную зону, а один из них, перебрав алкоголя, попытался прорваться на взлетное поле.

    Вылет рейса 9305 из Домодедово в Анталью был назначен на 5.50 мск. Вылет переносили каждые два часа. Днем стало известно, что самолет отправится в Турцию только на следующий день.

    Один из пассажиров сообщил «Интерфаксу», что их отказались расселять в гостиницу. Представитель компании предложил покинуть стерильную зону. В зале ожидания обещали выдать ваучеры на питание.

    Нетрезвый пассажир задерживаемого рейса попытался открыть двери в зоне вылета на летное поле. До подхода охраны его смогли остановить жена и другие пассажиры. Как сообщают очевидцы, мужчина вместе с друзьями в ожидании рейса распивал алкоголь, купленный в магазине «дьюти фри».

    Представитель компании «ВИМ-Авиа» согласился предоставить вылетающим семьям с детьми ваучеры на питание, стоимостью  400 рублей на одного члена семьи. Пассажирам, вылетающим без детей, ваучеры не предоставляются.

    Пассажир задержанного на сутки рейса «ВИМ-Авиа» пытался прорваться на взлетное поле 

    Представители перевозчика все еще уговаривают пассажиров покинуть аэропорт.

    Как сообщала «Газета.ру», в понедельник в общей сложности задержано более 20 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    Вечером в понедельник Росавиация сообщила, что «ВИМ-Авиа» прекратит чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности, писала
     

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    Автор: Олеся Волкова
    #домодедово #авиация #вимавиа
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