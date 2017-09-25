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Москва, 25 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения чартерных рейсов. Как отметили в пресс-службе перевозчика, у компании нет средств для продолжения деятельности.

Как сообщается, у «ВИМ-Авиа» нет ни оборотных, ни заемных средств для продолжения перевозки пассажиров собственными силами.

«Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)», — отмечается в сообщении.

Представители «ВИМ-Авиа» заявили, что рассчитывают на помощь со стороны государства и партнеров по туристическому рынку, пишет газета «Известия». Сейчас государственные органы ищут средства, которые позволят авиакомпании возобновить работу.