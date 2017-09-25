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«ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения чартерных рейсов
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    «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения чартерных рейсов

    23:00  25 Сентября 2017
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    «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения чартерных рейсов

    Москва, 25 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения чартерных рейсов. Как отметили в пресс-службе перевозчика, у компании нет средств для продолжения деятельности.

    Как сообщается, у «ВИМ-Авиа» нет ни оборотных, ни заемных средств для продолжения перевозки пассажиров собственными силами.

    «Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)», — отмечается в сообщении.

    Представители «ВИМ-Авиа» заявили, что рассчитывают на помощь со стороны государства и партнеров по туристическому рынку, пишет газета «Известия». Сейчас государственные органы ищут средства, которые позволят авиакомпании возобновить работу.

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    Автор: Антон Зарубин
    #чартеры #авиация #вим авиа
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