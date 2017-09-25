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Общество
Якутский депутат пообедал на 13 миллионов рублей
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    Якутский депутат пообедал на 13 миллионов рублей

    22:52  25 Сентября 2017  /обновлено: 23:01  25 Сентября 2017
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    Якутский депутат пообедал на 13 миллионов рублей

    Якутск, 25 сентября. Депутат Государственного собрания Республики Саха Виктор Федоров после обеда в якутской кофейне получил счет на 13 миллионов рублей.

    «Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто, 13 миллионов рублей за обед», – написал депутат в своем Facebook.

    Пользователи Facebook уже предложили несколько шуточных версий, объясняющих происходящее. Так, некоторые читатели предположили, что владельцы кафе таким образом попытались тайком продать его депутату, другие написали, что Федоров «съел и повара, и остальной персонал». Некоторые решили, что сотрудники кафе применили «индивидуальный» подход в отношении депутата.

    «Миллионерам считают миллионами», – написали в комментарии к записи Федорова, намекая на то, что тот является самым богатым депутатом Якутии.

    Как пишет «Газета.ru», руководство кафе позже извинилось перед депутатом, объяснив, что огромным счет был вызван ошибкой кассира. Сам Федоров отнесся к инциденту с пониманием и попросил «слишком не ругать» виновного.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #якутск #федоров #кафе #счет
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