Роструд запустит соцсеть для помощи в поиске работы
Москва, 25 сентября. Роструд запустит социальную сеть деловых контактов. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев.
Ранее сообщалось, что Роструд планирует разместить на сайте «Работа в России» базу стажировок. В ходе заседания общественного совета при Роструде Васильев заявил, что ведомство планирует также на базе портала запустить соцсеть деловых контактов.
По мнению Васильева, «это перспективный очень сервис и очень серьезно может помочь политике занятости».
По его словам, сообщает РИА Новости, фактически, речь идет о начале создания целой экосистемы, объединяющей в себе и оффлайновую службу занятости и онлайн-ресурсы портала «Работа в России» и социальной сети деловых контактов.