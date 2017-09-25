Роструд запустит соцсеть для помощи в поиске работы

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Москва, 25 сентября. Роструд запустит социальную сеть деловых контактов. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев.

Ранее сообщалось, что Роструд планирует разместить на сайте «Работа в России» базу стажировок. В ходе заседания общественного совета при Роструде Васильев заявил, что ведомство планирует также на базе портала запустить соцсеть деловых контактов.

По мнению Васильева, «это перспективный очень сервис и очень серьезно может помочь политике занятости».

По его словам, сообщает РИА Новости, фактически, речь идет о начале создания целой экосистемы, объединяющей в себе и оффлайновую службу занятости и онлайн-ресурсы портала «Работа в России» и социальной сети деловых контактов.