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Роструд запустит соцсеть для помощи в поиске работы
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    Роструд запустит соцсеть для помощи в поиске работы

    22:44  25 Сентября 2017
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    Роструд запустит соцсеть для помощи в поиске работы

    Москва, 25 сентября. Роструд запустит социальную сеть деловых контактов. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев.

    Ранее сообщалось, что Роструд планирует разместить на сайте «Работа в России» базу стажировок. В ходе заседания общественного совета при Роструде Васильев заявил, что ведомство планирует также на базе портала запустить соцсеть деловых контактов.

    По мнению Васильева, «это перспективный очень сервис и очень серьезно может помочь политике занятости». 

    По его словам, сообщает РИА Новости, фактически, речь идет о начале создания целой экосистемы, объединяющей в себе и оффлайновую службу занятости и онлайн-ресурсы портала «Работа в России» и социальной сети деловых контактов.

    Роструд запустит соцсеть для помощи в поиске работы

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    Автор: Олеся Волкова
    #работа #соцсети #роструд
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