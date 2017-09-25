Межконтинентальную ракету успешно запустили в Йошкар-Оле

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Йошкар-Ола, 25 сентября. В Йошкар-Оле были проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» мобильного базирования. Запуск ракеты был проведен с космодрома Плесецк.

Запуск был проведен с целью проверки надежности партии ракет данного класса. Ракета была запущена боевым расчетом йошкар-олинского ракетного соединения.

Полет ракеты прошел в штатном режиме, боевые блоки ракеты достигли полигона Кура на Камчатке, сообщает портал «Медиапоток».

Напомним, что твердотопливная баллистическая ракета «Ярс» является основным оружием РВСН. Она способна нести термоядерные блоки индивидуального наведения мощностью от 150 до 300 килотонн. Стартовая масса ракеты – 50 тонн, дальность полета – 12 тысяч километров.