Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Донбасс: наблюдательный пункт СЦКК в Докучаевске попал под обстрел ВСУ
Технологии
Астрономы открыли «звезду смерти», поглотившую более 10 подобных Земле планет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Астрономы открыли «звезду смерти», поглотившую более 10 подобных Земле планет

    22:30  25 Сентября 2017
    67

    Астрономы открыли «звезду смерти», поглотившую более 10 подобных Земле планет

    Москва, 25 сентября. Планетологи обнаружили в созвездии Кассиопеи необычную пару звезд, одна из которых под именем Кронос, поглотила около дюжины двойников Земли в прошлые годы своей жизни.

    Как говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org, звезды могут периодически разрушать и «съедать» планеты, которые вращаются вокруг них. Это может происходить на самых ранних этапах их существования. Специалисты пришли к выводу, что поглощение планет сильно меняет спектр белых карликов и нейтронных звезд.

    Пара необычных звезд HD 240430 и HD 240429, недавно открытых в созвездии Кассиопеи, внешне очень похожа: сформировались почти одновременно (около 4 млрд лет назад) и путешествуют по космосу вместе. 

    Как показали замеры спектра, в недрах первой звезды значительно больше элементов тяжелее водорода и гелия. Обычно это означает, что звезды образовались в разных краях галактики. 

    По наблюдению ученых, все вещества, доли которых сильно различаются у этих двух звезд, присутствуют в большом количестве в одном типе небесных тел — в планетах и в каменистых астероидах. Как сообщает РИА Новости, по мнению ученых, звезда получившая имя Кронос должна была поглотить больше десятка землеподобных планет или несколько каменистых «суперземель».

    Астрономы открыли «звезду смерти», поглотившую более 10 подобных Земле планет

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что ученые открыли странный астероид, который развалился на части, и пылит, как комета. Открытие позволит астрономам узнать новые механизмы эволюции астероидов и Солнечной системы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #наука #космос #астрономия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101295

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29323

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42584

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22381

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8651
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        1011
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        747
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        5021
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        4051