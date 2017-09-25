Астрономы открыли «звезду смерти», поглотившую более 10 подобных Земле планет

В Избранное

Москва, 25 сентября. Планетологи обнаружили в созвездии Кассиопеи необычную пару звезд, одна из которых под именем Кронос, поглотила около дюжины двойников Земли в прошлые годы своей жизни.

Как говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org, звезды могут периодически разрушать и «съедать» планеты, которые вращаются вокруг них. Это может происходить на самых ранних этапах их существования. Специалисты пришли к выводу, что поглощение планет сильно меняет спектр белых карликов и нейтронных звезд.

Пара необычных звезд HD 240430 и HD 240429, недавно открытых в созвездии Кассиопеи, внешне очень похожа: сформировались почти одновременно (около 4 млрд лет назад) и путешествуют по космосу вместе.

Как показали замеры спектра, в недрах первой звезды значительно больше элементов тяжелее водорода и гелия. Обычно это означает, что звезды образовались в разных краях галактики.

По наблюдению ученых, все вещества, доли которых сильно различаются у этих двух звезд, присутствуют в большом количестве в одном типе небесных тел — в планетах и в каменистых астероидах. Как сообщает РИА Новости, по мнению ученых, звезда получившая имя Кронос должна была поглотить больше десятка землеподобных планет или несколько каменистых «суперземель».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ученые открыли странный астероид, который развалился на части, и пылит, как комета. Открытие позволит астрономам узнать новые механизмы эволюции астероидов и Солнечной системы.