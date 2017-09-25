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Общество
Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»
Общество
Михалков хочет открыть барбершоп «Сибирский цирюльник»
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    Михалков хочет открыть барбершоп «Сибирский цирюльник»

    22:07  25 Сентября 2017
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    Михалков хочет открыть барбершоп «Сибирский цирюльник»

    Москва, 25 сентября. Известный российский режиссер Никита Михалков планирует открыть новый барбершоп Le Barbier de Siberie («Сибирский цирюльник»).

    «Сибирский цирюльник» вышел на экраны почти 20 лет назад. Времена меняются, впереди «Le barbier de Siberie», новый проект Никиты Михалкова», — отметили представители режиссера.

    Напомним, ранее стало известно о том, что вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов и певец Григорий Лепс планируют открыть на территории Москвы ресторан «Рюмка водки».

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    Автор: Алексей Громов
    #михалков
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