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Общество
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Политика
ООН рассказала, как создавался доклад о «нарушении прав человека в Крыму»
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    ООН рассказала, как создавался доклад о «нарушении прав человека в Крыму»

    21:54  25 Сентября 2017
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    ООН рассказала, как создавался доклад о «нарушении прав человека в Крыму»

    Нью-Йорк, 25 сентября. Мониторинговая комиссия ООН, подготовившая доклад о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, не имела доступа на сам полуостров, поэтому доклад был составлен на основе опросов с украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

    Как сообщили в ведомстве, все исследования проводились мониторинговой миссией дистанционно, поскольку, по словам членов комиссии, они не имели доступа к российскому полуострову.

    В тексте документа также было отмечено, что с 2014 по 2017 права человека на территории Крыма нарушались и с украинской стороны. В частности, комиссия зафиксировала случаи жестокого обращения, пытки и одну внесудебную казнь.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #оон #крым #доклад
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