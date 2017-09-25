ООН рассказала, как создавался доклад о «нарушении прав человека в Крыму»

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Нью-Йорк, 25 сентября. Мониторинговая комиссия ООН, подготовившая доклад о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, не имела доступа на сам полуостров, поэтому доклад был составлен на основе опросов с украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Как сообщили в ведомстве, все исследования проводились мониторинговой миссией дистанционно, поскольку, по словам членов комиссии, они не имели доступа к российскому полуострову.

В тексте документа также было отмечено, что с 2014 по 2017 права человека на территории Крыма нарушались и с украинской стороны. В частности, комиссия зафиксировала случаи жестокого обращения, пытки и одну внесудебную казнь.