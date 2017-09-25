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Общество
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Украина
Более 20 человек пострадали в масштабной аварии в Харьковской области
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    Более 20 человек пострадали в масштабной аварии в Харьковской области

    21:56  25 Сентября 2017
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    Более 20 человек пострадали в масштабной аварии в Харьковской области

    Киев, 25 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства масштабной аварии в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили представители Нацполиции Украины.

    Инцидент произошел в городе Изюм. Согласно предварительным данным, столкнулись автобус «Эталон», автомобиль «ВАЗ-2121» и грузовик MAN. В результате ДТП 13 взрослых и 10 детей получили различные травмы.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек пострадал в аварии в районе населенного пункта Леховице.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #дтп
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