Более 20 человек пострадали в масштабной аварии в Харьковской области

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Киев, 25 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства масштабной аварии в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили представители Нацполиции Украины.

Инцидент произошел в городе Изюм. Согласно предварительным данным, столкнулись автобус «Эталон», автомобиль «ВАЗ-2121» и грузовик MAN. В результате ДТП 13 взрослых и 10 детей получили различные травмы.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек пострадал в аварии в районе населенного пункта Леховице.