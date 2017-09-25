Макрон: Урегулирование кризиса в Сирии позволит решить проблему беженцев в Ливане

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Париж, 25 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политическое решение кризиса в Сирии откроет путь для урегулирования проблемы беженцев в Ливане. Об этом президент Франции сообщил по итогам переговоров с ливанским коллегой Мишелем Ауном.

«Мы выступаем за политическое решение кризиса в Сирии, на это направлена инициатива Франции в Контактной группе. В рамках этого политического урегулирования может быть решена и проблема беженцев в Ливане», — сказал Макрон.

Кроме того, президент заявил о намерении усилить сотрудничество между Францией и Ливаном в сфере борьбы с терроризмом, а также предложил провести международную конференцию в поддержку ливанской армии.