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Общество
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Новости Сирии
Макрон: Урегулирование кризиса в Сирии позволит решить проблему беженцев в Ливане
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    Макрон: Урегулирование кризиса в Сирии позволит решить проблему беженцев в Ливане

    21:45  25 Сентября 2017
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    Макрон: Урегулирование кризиса в Сирии позволит решить проблему беженцев в Ливане

    Париж, 25 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политическое решение кризиса в Сирии откроет путь для урегулирования проблемы беженцев в Ливане. Об этом президент Франции сообщил по итогам переговоров с ливанским коллегой Мишелем Ауном.

    «Мы выступаем за политическое решение кризиса в Сирии, на это направлена инициатива Франции в Контактной группе. В рамках этого политического урегулирования может быть решена и проблема беженцев в Ливане», — сказал Макрон.

    Кроме того, президент заявил о намерении усилить сотрудничество между Францией и Ливаном в сфере борьбы с терроризмом, а также предложил провести международную конференцию в поддержку ливанской армии.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #париж #франция #ливан #макрон
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