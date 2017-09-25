Белый дом продолжит оказывать экономическое давление на Северную Корею
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Вашингтон, 25 сентября. Американская сторона планирует продолжить оказывать экономическое давление на власти КНДР. Об этом в понедельник заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс
«Мы добиваемся мирной денуклеаризации, мы сосредоточены на этом. Мы будем оказывать максимальное экономическое и дипломатическое давление», — подчеркнула пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Америки.
Напомним, ранее глава США Дональд Трамп раскритиковал выступление министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо.