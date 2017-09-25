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Новости Сирии
Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ штурмуют позиции ИГ в районе станции Т-2
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ штурмуют позиции ИГ в районе станции Т-2

    21:35  25 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ штурмуют позиции ИГ в районе станции Т-2

    Дамаск, 25 сентября. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ проводят операцию по освобождению насосной станции Т-2, которая расположена на границе провинций Дейр эз-Зор и Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    По данным агентства, штурм объекта осуществляет 5-й легион Вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС РФ. К настоящему моменту сирийская армия ведет ожесточенные бои с боевиками террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в пяти километрах от насосной станции Т-2.

    Стоит отметить, что в ходе военной операции на северо-западе Дейр эз-Зора правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от боевиков ИГИЛ более 1700 квадратных километров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #вкс рф #дейр эз-зор #хомс
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