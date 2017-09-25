Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»
Политика
Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

    21:27  25 Сентября 2017
    571

    Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

    Москва, 25 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил сомнение в достоверности выводов комиссии ООН о нарушении прав человека в Крыму.

    Об этом он заявил, комментируя доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, где говорилось «о множественных нарушениях».

    Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

    «Достоверность такого рода докладов подорвана, во-первых, отсутствием наблюдателей на месте событий. Во-вторых, их работой с представителями только одной стороны. И, в-третьих, заведомой ориентированностью такого рода докладов на вписывание в позицию Запада», — отметил он.

    Сенатор призвал членов комиссии лично посетить Крым и пообщаться с местными жителями, чтобы сделать более объективный вывод о ситуации на полуострове, передает RT.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #оон #крым #пушков #нарушения #доклад #права человека
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101194

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29319

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42571

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22357

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8640
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        624
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        4343
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        3963
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1211