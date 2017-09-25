Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

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Москва, 25 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил сомнение в достоверности выводов комиссии ООН о нарушении прав человека в Крыму.

Об этом он заявил, комментируя доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, где говорилось «о множественных нарушениях».

«Достоверность такого рода докладов подорвана, во-первых, отсутствием наблюдателей на месте событий. Во-вторых, их работой с представителями только одной стороны. И, в-третьих, заведомой ориентированностью такого рода докладов на вписывание в позицию Запада», — отметил он.

Сенатор призвал членов комиссии лично посетить Крым и пообщаться с местными жителями, чтобы сделать более объективный вывод о ситуации на полуострове, передает RT.