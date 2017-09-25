Мединский пообещал ужесточить контроль за отчетностью по грантам после дела Серебренникова

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Москва, 25 сентября. Контроль за финансовой отчетностью культурных учреждений, которые получают бюджетные гранты, будет ужесточен. Об этом заявил в понедельник министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, который прокомментировал дело о хищениях в «Седьмой студии».

«Я дал поручение профильным департаментам разработать дополнительные меры более точной поддержки и серьезной отчетности», — подчеркнул политик в эфире телеканала РБК.

Как ранее сообщал телеканал «360», Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, который подозревается в причастности к хищению 68 миллионов рублей.