Политик немецкой ХДС выразил надежду на улучшение отношений между Россией и Германией

В Избранное

Берлин, 25 сентября. Немецкий политик Георг Ширмбек, представляющий партию «Христианско-демократический союз» (ХДС) выразил надежду на улучшение отношений между властями Германии и России, а также снижение напряженности в двусторонних отношениях.

«Я хотел бы, чтобы напряженность между Путиным и Меркель смягчилась, потому что в любом случае Путин заинтересован в решении вопроса беженцев, так как в некоторых частях России существует такая проблема», – приводит Ширмбека РИА Новости.

Также он отметил, что у России и Германии есть общие интересы по наведению порядка в Сирии и Ираке, а также сокращению числа беженцев с Ближнего Востока.

Напомним, что в это воскресенье в Германии прошли выборы в парламент. Лидером голосования стал альянс партий ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, однако он продемонстрировал худший результат с 1949 года, набрав лишь 33% голосов.