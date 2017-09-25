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Общество
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Политика
Политик немецкой ХДС выразил надежду на улучшение отношений между Россией и Германией
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    Политик немецкой ХДС выразил надежду на улучшение отношений между Россией и Германией

    21:36  25 Сентября 2017
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    Политик немецкой ХДС выразил надежду на улучшение отношений между Россией и Германией

    Берлин, 25 сентября. Немецкий политик Георг Ширмбек, представляющий партию «Христианско-демократический союз» (ХДС) выразил надежду на улучшение отношений между властями Германии и России, а также снижение напряженности в двусторонних отношениях.

    «Я хотел бы, чтобы напряженность между Путиным и Меркель смягчилась, потому что в любом случае Путин заинтересован в решении вопроса беженцев, так как в некоторых частях России существует такая проблема», – приводит Ширмбека РИА Новости.

    Также он отметил, что у России и Германии есть общие интересы по наведению порядка в Сирии и Ираке, а также сокращению числа беженцев с Ближнего Востока.

    Напомним, что в это воскресенье в Германии прошли выборы в парламент. Лидером голосования стал альянс партий ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, однако он продемонстрировал худший результат с 1949 года, набрав лишь 33% голосов.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #россия #германия #ширмбек
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