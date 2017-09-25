Apple пятый год удерживает звание самого дорогого бренда в мире

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Вашингтон, 25 сентября. Американская корпорация Apple вот уже пятый год подряд удерживает звание самого дорогого бренда в мире. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный консалтинговой компанией Interbrand.

Стоимость бренда Apple аналитики оценили в 184,2 млрд долларов, что на 3% больше, чем в прошлом году.

На втором месте оказался интернет-гигант Google, чей бренд за год подорожал на 6% и теперь стоит 141,7 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров корпорация Microsoft, которой удалось сместить с третей строчки рейтинга компанию Coca-Cola. Стоимость бренда Microsoft выросла на 10% — до 80 млрд долларов.