Сирия итоги за сутки на 26 сентября 06.00: пять мирных жителей Ракки погибло под ударами коалиции, 70 террористов ИГ сдались SDF в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 26 сентября. Удары ВВС международной коалиции разрушили здание больницы и убили пятерых мирных жителей в Ракке, в Дейр эз-Зоре 70 террористов ИГ2 сдались SDF, ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, обеспечивают продвижение САА на северо-западе Дейр эз-Зора и востоке Хомса, продолжают бить по ИГ в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Даръа и Латакии, при поддержке ВКС РФ продвигаются на востоке Хомса.

«Исламское государство»: арестовало 10 семей, пытавшихся сбежать из Дейр эз-Зора, несет потери в Даръа, теряет позиции в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает мирное поселение в Латакии, пыталась арестовать командира «Файлак аш-Шам» в Алеппо, несет потери в Идлибе.

«Файлак аш-Шам»: разминировала бомбу в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа, обстреливает САА в Эль-Кунейтре, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Курды: освободили от ИГ район Ракки, несут потери в Хасаке, взяли под контроль несколько поселений в Дейр эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по Ракке, в результате чего погибло пять мирных жителей и разрушилось здание Национальной больницы.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжалось противостояние между правительственными войсками и представителями радикальной оппозиции. Ghouta Media Center сообщил в начале дня о боестолкновениях армии САР и боевиков в окрестностях города Арбин. Военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1) зафиксировал попытку радикалов проникнуть в расположения армии САР. Автор публикации писал, что солдаты САА отбили атаку, однако в бою правительственные войска потеряли танк Т-72. Члены экипажа боевой машины получили ранения. САА предприняла попытку прорвать линию обороны антиправительственных формирований в районах Джобар и Айн Тарма. Местный источник в Facebook (@UmayyaPress) передавал, что правительственные войска нанесли не менее 20 ракетных ударов по зонам дислокации радикальных формирований. Однако боевики отбили атаки армии САР. Также солдаты САА провели обстрел позиций боевиков в окрестностях города Хараста. Об этом писал в своем аккаунте в Twitter (@ain_tarma) один из военных источников. В конце дня стало известно, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям боевиков в районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск. О боевом вылете сирийской авиации писал местный источник в социальной сети Twitter (@M_alassad_sy).

В боях в районе Хош ад-Давахира ликвидирован член командования группировки «Джейш аль-Ислам», сообщил военный источник в Telegram (@NRVR11).

Провинция Латакия

Утром один из местных источников в провинции Латакия сообщил в своем микроблоге в Twitter (@ahmadswyd1), что в результате обстрела боевиками радикальной оппозиции населенного пункта Аль-Кардаха было убито два мирных жителя, еще 10 гражданских лиц получили серьезные ранения. Напомним, боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» нанесли несколько ракетных ударов из РСЗО «Град» по жилым районам населенного пункта.

Одновременно с этим Telegram-канал (@NRVR11) писал, что боевики радикальной оппозиции сбили разведывательный дрон Сирийской арабской армии (САА) в районе высот Ат-Туфахия.

Провинция Алеппо

Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» пытались арестовать одного из командиров группировки «Файлак аш-Шам» в деревне Абин Саман на западе провинции Алеппо. Almanar News сообщил, что лишение свободы члена «Файлак аш-Шам» предотвратили местные жители поселения, окружив боевиков коалиции, подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»4. Также информационное агентство писало, что в поселении Кафар Таал боевики «Файлак аш-Шам» разминировали взрывное устройство, заложенное возле одной из местных школ.

В середине дня на севере провинции Алеппо боевики радикальных формирований напали на позиции Сирийской арабской армии (САА). Местный источник сообщил на своей странице в Facebook (@1mazennews), что солдаты армии САР смогли отразить атаку членов оппозиционных группировок. Однако автор публикации отмечает, что в ходе столкновения войска Башара Асада потеряли 10 бойцов убитыми.

В районе города Джараблус на северо-востоке Алеппо зафиксировано боестолкновение между коалицией «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА). По данным Almanar News, причины конфликта неизвестны.

Провинция Хомс

Эффективная работа ВКС РФ на востоке провинции Хомс позволяет Сирийской арабской армии (САА) освобождать от ИГ все больше поселений. По данным Almanar News, армия Башара Асада взяла под контроль несколько небольших деревень недалеко от населенного пункта Аль-Мукаррамия. По данным одного из источников в Twitter (@haidarrazoq) под контроль армии САР перешли также поселения Ум аль-Риш и Аль-Нака, расположенные к северо-востоку от Джубб аль-Джарра. В результате столкновения между ИГ и САА на юго-востоке Хамимы радикальные исламисты повредили танк сирийской армии. Об этом пишет на своей странице в Twitter (@nrtItId) один из местных источников. Кроме того, при поддержке ВКС России сирийская армия начала наступление из Хамимы в направлении Станции Т2, расположенной в 70 километрах к западу от Абу Кемаля. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now.

В северо-восточной части региона члены группировки «Джейш аль-Изза» вели обстрел позиций САА в деревне Аль-Мухтария. Об этом сообщил Twitter-канал (@alhomsi2011).

К северу от административного центра региона Сирийская арабская армия (САА) обстреляла зоны дислокации антиправительственных группировок в деревне Термаала, пишет один из источников в социальной сети Twitter (@alhomsi2011). Также сирийская армия провела обстрел позиций радикалов в районе поселения Аль-Ганто, передавал Twitter-канал (@thecomingstorm9).

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжали обеспечивать продвижение сирийской армии в городе Дейр эз-Зор и его окрестностях. По данным FARS News Agency за последние 13 дней союзные силы освободили от ИГИЛ1 44 субъекта провинции Дейр эз-Зор. Стоит отметить, что более решительные действия армии САР на левом берегу Евфрата могли бы улучшить достигнутые показатели.

В северо-восточных пригородах Дейр эз-Зора около 70 террористов «Исламского государства» сдались боевикам Демократических сил Сирии (SDF), сообщило Almanar News. Также информационное агентство писало, что в противостоянии с радикальными исламистами на фронте деревни Аль-Кабар погибло несколько бойцов курдского ополчения. Кроме того, боестолкновения между SDF и террористами ИГ фиксировались в районе поселения Аль-Сур. Позже Almanar News сообщило, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) взяли под свой контроль ряд поселений недалеко от деревни Сувар к северо-востоку от города Дейр эз-Зор.

Тем временем боевики «Исламского государства» выбрали нового главнокомандующего террористической организацией в Дейр эз-Зоре. FARS News Agency передает, что новым главарем ИГ стал Ахмад Аль-Дахам – бывший полевой командир Сирийской свободной армии (ССА). Almanar News писало также, что радикальные исламисты арестовали 10 семей, пытавшихся сбежать из подконтрольных террористам поселений.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжились бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировками, подконтрольными «Исламскому государству». По данным Almanar News в столкновении с боевиками «свободной армии» в районе населенных пунктов Адван и Тель Аштара ликвидирована группа радикальных исламистов ИГ.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций антиправительственных радикальных формирований в районе поселения Ибтаа, сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1). Кроме того, артиллерия армии САР обстреляла зоны дислокации боевиков в окрестностях города Аль-Хара, поселения Аль-Гария и неподалеку от административного центра провинции. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли ряд ударов по позициям радикальных исламистов группировки «Тахрир аш-Шам». По данным Almanar News союзники бомбардировали укрепления боевиков «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревни Сарджа. Также авиаудары отмечались в районах населенных пунктов Банин, Джиср аль-Шугур и Саракеб. Местный источник в социальной сети Facebook (@Sohayb.SYRi) писал, что ВКС РФ уничтожили бензовоз группировки «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Сармин. В конце дня стало известно о еще нескольких боевых вылетах ВКС РФ. По данным военного источника в Twitter (@Ferrapeechr1) российская авиация ударила по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в районе поселения Аль-Гассания и к западу от Джиср аш-Шугур. Также местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что союзные силы ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям радикальных боевиков в окрестностях населенного пункта Аш-Шатруия на западе провинции Идлиб.

Напомним, зона деэскалации, установленная недавно на территории провинции Идлиб не распространяется на группировки радикальных исламистов и, прежде всего, на сторонников «Ан-Нусры» и ИГИЛ. Ранее командование российских ВС заявляло, что борьба с террористическими группировками на территории Сирии продолжится до их полного уничтожения.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжились ожесточенные столкновения между SDF и «Исламским государством»3. По данным Almanar News, Демократические силы Сирии (SDF) потеряли 12 бойцов в противостоянии с радикальными исламистами в районах Аль-Амин и Аль-Хана. Еще двое бойцов курдских отрядов ополчения были ранены в результате взрыва бомбы в деревне Аль-Шаркрак, расположенной в северном пригороде Ракки. В эпицентре противостояния находился также футбольный стадион в старом городе. В середине дня Almanar News передало, что SDF установили контроль над районом Аль-Фуркан. По данным информагентства, в боях за кварталы старого города Ракка курдскими ополченцами было ликвидировано, по меньшей мере, восемь террористов ИГИЛ. Позже в столице региона отмечались ожесточенные бои на участке железной дороги, ведущем к кольцевой развязке Хазима. Об этом писал источник в социальной сети Twitter (@Sour_News).

Силы курдских отрядов поддерживают ВВС международной коалиции. Информационное агентство Raqqa 24 писало в своем Twitter-аккаунте (@24Raqqa), что удары авиации международного альянса во главе с США практически полностью разрушили здание Национальной больницы Ракки. Кроме того, в результате авианалета коалиции погибло пять мирных жителей города.

Информационное агентство Almanar News сообщило, что в деревне Касрат Суру к югу от города Ракка два мирных жителя погибло, подорвавшись на мине, заложенной террористами ИГ.

Провинция Эль-Кунейтра

В районе населенных пунктов Таль аль-Ашар и Сарая ас-Сакри военный источник в Twitter (@janoub1967) зафиксировал обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) со стороны Сирийской свободной армии (ССА). Другой Twitter-канал (@Ferrapeechr1) писал, что боевики «свободной армии» провели обстрел склада боеприпасов правительственных войск с применением тяжелой артиллерии. В результате ударов повстанцев хранилище армии САР в районе Таль аль-Ашар было уничтожено.

Провинция Хасака

В результате взрыва бомбы, заложенной в окрестностях деревни Анад на юге провинции Хасака, погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Об этом писало информационное агентство Almanar News.

Курдская милиция арестовала нескольких молодых людей из Дейр эз-Зора, пытавшихся пройти через контрольно-пропускной пункт в поселении Таль-Халаф. Almanar News пишет, что задержанные сирийцы были принудительно направлены в лагерь курдских военизированных формирований для прохождения обучения и дальнейшей мобилизации.

В приграничный с Ираком район Раджм аль-Салиби провинции Хасака прибыло подкрепление курдских Отрядов народной самообороны (YPG) с тяжелой техникой. По данным военного источника в Facebook (@SOHEB1993) курдские военизированные формирования готовятся выступать в этом районе против террористов «Исламского государства».

Ирак

Министр юстиции Ирака Хайдар аль-Замли заявил о казни 42 террористов «Исламского государства» в городе Аль-Насирия провинции Найнава. По данным информационного агентства Almanar News казненные боевики были доказано причастны к организации терактов и помощи в производстве самодельных взрывных устройств, а также «джихад-мобилей».

Бойцы отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили при прочесывании территорий провинции Салах эд-Дин склад боеприпасов «Исламского государства». Telegram-канал (@teamsmediawar_1) писал, что в поселении Халявия ополченцы захватили хранилище террористов, в котором найдено большое количество оружия, снаряжения и материалов для производства взрывчатки.

В пригороде Багдада прогремело сразу два взрыва, сообщило Iraqi News. Одно взрывное устройство сдетонировало к востоку от столицы Ирака. Бомба была заложена рядом с торговыми рядами. В результате инцидента погиб один мирный житель и пострадало еще пять иракцев. Второй взрыв произошел на участке трассы к югу от Багдада. В результате происшествия было ранено двое сотрудников полиции.

ВВС Турции нанесли ряд ударов по укрепрайонам и штабам Рабочей партии Курдистана (РПК) на приграничных территориях, сообщало Alsumaria News. Информационное агентство пишет, ссылаясь на данные Генштаба турецкой армии, что в результате боевых вылетов авиации Турции было уничтожено несколько складов с оружием и боеприпасами курдского военизированного формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)