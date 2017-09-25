Госдеп США: Вашингтон не объявлял войну Северной Корее

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Вашингтон, 25 сентября. Американская сторона не объявляла войну Северной Корее. Об этом в понедельник журналистам заявила представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Катина Адамс.

При этом Вашингтон намерен продолжить добиваться мирного урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

«Мы продолжаем добиваться мирной денуклеаризации», — цитирует слова американского дипломата CNN.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС КНДР готовы начать сбивать американские бомбардировщики.