Президент Украины подписал скандальный закон об образовании

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Киев, 25 сентября. Президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон об образовании, который запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке в средней школе и университете. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги интеграции Украины в образовательное пространство ЕС», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Согласно законопроекту, с 2018 года только в начальных классах продолжится обучение на языках национальных меньшинств. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменяется, а с 2020 года обучение на любых языках, кроме национального, будет ликвидировано и в младших классах.

Позднее главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии направили письмо властям Украины, в котором выразили обеспокоенность из-за нового закона об образовании.