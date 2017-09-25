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Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»
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    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»

    22:30  25 Сентября 2017
    895

    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»

    Сирия, 25 сентября. САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ2 два поселения на востоке провинции Хомс, в Дамаске ликвидирован член командования «Джейш аль-Ислам», SDF пытаются выбить ИГ с кольцевой развязки в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают освобождение от ИГ востока Хомса, наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»4 в Идлибе.  

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков в Дамаске и Идлибе, под прикрытием ВКС РФ продолжают освобождать от ИГ восток Хомса.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Хомсе, противостоит SDF в Ракке.

    «Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе.

    «Джейш аль-Ислам»: потеряла члена командования в Дамаске.

    Курды: ведут ожесточенные бои с ИГ в Ракке.

    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»

    ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям боевиков в районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск. О боевом вылете сирийской авиации пишет местный источник в социальной сети Twitter (@M_alassad_sy). В районе Джобар Восточной Гуты Сирийская арабская армия (САА) потеряла в боях с повстанцами танк и бульдозер, пишет Telegram-канал (@NRVR11). Кроме того, военный источник в Twitter (@ain_tarma) сообщает о продолжающемся артобстреле позиций боевиков  силами армии САР в окрестностях населенного пункта Хараста.

    В боях в районе Хош ад-Давахира ликвидирован член командования группировки «Джейш аль-Ислам», сообщает военный источник в Telegram (@NRVR11).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает освобождение от «Исламского государства» населенных пунктов на востоке провинции Хомс. По данным одного из источников в Twitter (@haidarrazoq) под контроль армии САР перешли поселения Ум аль-Риш и Аль-Нака, расположенные к северо-востоку от Джубб аль-Джарра.

    Кроме того, при поддержке ВКС России сирийская армия начала наступление из Хамимы в направлении Станции Т2, расположенной в 70 километрах к западу от Абу Кемаля. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»

    ВКС России продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. По данным военного источника в Twitter (@Ferrapeechr1) российская авиация ударила по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселения Аль-Гассания и к западу от Джиср аш-Шугур. Также местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что союзные силы ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям радикальных боевиков в районе населенного пункта Аш-Шатруия на западе провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили бензовоз группировки «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Сармин.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»

    В городе Ракка наблюдаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»3. По данным местного источника в Twitter (@Sour_News) в эпицентре столкновения находится участок железной дороги, ведущий к кольцевой развязке Хазима.  

    Ранее сообщалось, что бойцы курдского ополчения освободили от «Исламского государства» район Аль-Фуркан в центральной части Ракки. В боях за кварталы старого города курдскими ополченцами было ликвидировано, по меньшей мере, восемь террористов ИГИЛ1. Однако Демократические силы Сирии (SDF) также потеряли 12 бойцов убитыми.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ракка #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #джейш аль-ислам
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    Сирия новости 25 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ двух поселений в Хомсе, в Дамаске ликвидирован командир «Джейш аль-Ислам»
    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке
    Сирия новости 25 сентября 16.30: SDF освободили район Аль-Фуркан в Ракке, в Дейр эз-Зоре ИГ выбрало нового главаря
    Сирия новости 25 сентября 12.30: пять мирных жителей Ракки погибло под ударами коалиции, 70 террористов ИГ сдались SDF в Дейр эз-Зоре
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