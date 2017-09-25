Мутко: России нужна сильная антидопинговая организация

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Москва, 25 сентября. России необходима своя сильная и независимая антидопинговая организация. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Мы считает, что у такой страны, как Россия, должна быть своя сильная антидопинговая организация. Мы сделали все, чтобы сделать ее независимой», — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Москва приветствует заявление главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о непричастности российских госорганов к допинг-скандалу.