Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа»
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа»

    20:52  25 Сентября 2017
    38

    СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа»

    Москва, 25 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По ее словам, не позднее 22 сентября 2017 года у должностных лиц «ВИМ-Авиа» возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров. Должностные лица, зная о том, что у компании недостаточно средств для закупки топлива, продолжали продавать билеты на свои рейсы.

    «Должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере более 1 миллиона рублей», — отметила Петренко.

    Стоит отметить, что первые финансовые проблемы начались у «ВИМ-Авиа» в начале лета 2017 года. Тогда ситуацию удалось стабилизировать, однако в минувшие выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из аэропорта Домодедово.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #ск рф #вим-авиа #авиакомпания
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101060

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29316

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42554

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22326

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8631
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        327
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        3112
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        3830
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1164