СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа»

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Москва, 25 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, не позднее 22 сентября 2017 года у должностных лиц «ВИМ-Авиа» возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров. Должностные лица, зная о том, что у компании недостаточно средств для закупки топлива, продолжали продавать билеты на свои рейсы.

«Должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере более 1 миллиона рублей», — отметила Петренко.

Стоит отметить, что первые финансовые проблемы начались у «ВИМ-Авиа» в начале лета 2017 года. Тогда ситуацию удалось стабилизировать, однако в минувшие выходные более 20 рейсов авиакомпании не смогли вовремя вылететь из аэропорта Домодедово.