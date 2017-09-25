Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа»
Политика
РФ призвала США помочь разблокировать таможенный переход возле Даръа в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РФ призвала США помочь разблокировать таможенный переход возле Даръа в Сирии

    20:49  25 Сентября 2017
    53

    РФ призвала США помочь разблокировать таможенный переход возле Даръа в Сирии

    Хмеймим, 25 сентября. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии обратился к ООН, США, Иордании и международной коалиции с призывом способствовать разблокировке таможенного перехода в районе города Деръа, который удерживается силами сирийской оппозиции.

    Центр также призвал стороны помочь разблокировать участок дороги Насиб - Гария-Эль-Гарбия.

    РФ призвала США помочь разблокировать таможенный переход возле Даръа в Сирии

    «Обращаемся к лидерам вооруженной оппозиции, американской, иорданской стороне, руководству офисов ООН с просьбой оказать содействие правительству САР в разблокировании таможенного перехода и участка дороги для доставки гуманитарных и коммерческих грузов», — говорится в официальном сообщении.

    По словам представителя Центра, разблокировка перехода и дороги позволит нарастить объемы торговли между Сирией, Иорданией и Ливаном,  а также между сирийскими провинциями Деръа, Эс- Сувейда и Дамаск.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #оппозиция #сирия #оон #иордания #даръа #центр по примирению враждующих сторон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101066

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29316

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42554

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22326

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8631
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        330
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        3127
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        3843
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1165