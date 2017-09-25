РФ призвала США помочь разблокировать таможенный переход возле Даръа в Сирии

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Хмеймим, 25 сентября. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии обратился к ООН, США, Иордании и международной коалиции с призывом способствовать разблокировке таможенного перехода в районе города Деръа, который удерживается силами сирийской оппозиции.

Центр также призвал стороны помочь разблокировать участок дороги Насиб - Гария-Эль-Гарбия.

«Обращаемся к лидерам вооруженной оппозиции, американской, иорданской стороне, руководству офисов ООН с просьбой оказать содействие правительству САР в разблокировании таможенного перехода и участка дороги для доставки гуманитарных и коммерческих грузов», — говорится в официальном сообщении.

По словам представителя Центра, разблокировка перехода и дороги позволит нарастить объемы торговли между Сирией, Иорданией и Ливаном, а также между сирийскими провинциями Деръа, Эс- Сувейда и Дамаск.