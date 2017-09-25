Воздвижение креста Господня — 2017: когда отмечается, история, приметы и запреты

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В конце сентября христиане, которые живут по «старому стилю», отмечают праздник Воздвижение креста Господня. В православии этот праздник носит название Воздвижение честного и животворящего креста Господня.

Когда отмечается Воздвижение креста Господня

Русская православная церковь и другие церкви, живущие по юлианскому и новоюлианскому календарю, празднуют Воздвижение 27 сентября.

В православии праздник Воздвижение честного и животворящего креста Господня принадлежит к числу господских двунадесятых, то есть, связанных с Иисусом Христом и относящихся к 12 важнейшим (помимо Пасхи).

Католики и представители других христианских конфессий, живущие по григорианскому календарю, отметили этот праздник 14 сентября.

История праздника

Праздник установлен в память обретения царицей Еленой креста Господня. Историки относят это событие к 326 году.

По легенде византийский император Константин, будучи ревностным христианином и получив божье знамение, решил обязательно разыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. На поиски Константин отправил свою мать — царицу Елену, которая считается одной из важнейших фигур в становлении христианства.

Елена отправилась в Иерусалим, где, как утверждает церковь, после длительных расспросов и тщательных поисков нашла три креста, на одном из которых, по ее мнению, и был распят Иисус. Также при раскопках обнаружились четыре гвоздя, которые, как сочли те, кто вел поиски, были теми самыми, которыми Иисус был прибит к кресту.

Проблему, как из трех найденных крестов выделить тот, на котором был наспят Иисус, тоже удалось решить. «Правильный» крест оказался животворящим и исцеляющим, в отличие от других найденных при раскопках артефактов.

В честь находки император Константин велел воздвигнуть в Иерусалиме знаменитый храм Воскресения Христова, включавший в себя Голгофу и гроб Господень. Царица Елена освящения храма не дождалась — она умерла в 327 году. А через восемь лет после ее смерти — 13 (26) сентября 335 года — храм был освящен. Праздник в честь воздвижения креста был установлен на следующий день — 14 (27) сентября.

Праздник Воздвижение в народном календаре

По народной традиции на Воздвижение животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла. Поэтому на Руси в этот день все освящали самодельными крестами, которые клали в избы, в хлева, в амбары, в укромные места во дворе, и т.д.

Считалось, что наложение креста помогает уберечь домочадцев, избы, скотину и собранный урожай от различных бед.

Приметы и поговорки на Воздвижение

На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулись, шапка надвинулась — то есть, наступают предзимние холода.

Считалось, что Воздвижение — последний день бабьего лета, после которого тепла уже не жди.

На Воздвиженье последний воз с поля движется — на гумно торопится — то есть, завершается осенняя страда.

Ключи от лета — у сизой галочки — то есть, в эти дни последние перелетные птицы улетают на юг.

Также считалось, что на Воздвижение медведь уже ложится в берлогу.

Запреты на Воздвижение

На Руси на Воздвижение категорически запрещалось ходить в лес, поскольку в это время «змеи и гады уходят под землю» и могут утянуть с собой человека.

На Воздвижение старались держать двери и ворота запертыми, чтобы силы зла не забрались в дом, амбар или хлев.

На Воздвижение старались не начинать важных дел, считалось, что в противном случае человека ждет тяжелая неудача и серьезные убытки.