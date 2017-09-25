Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»
Общество
Воздвижение креста Господня — 2017: когда отмечается, история, приметы и запреты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Воздвижение креста Господня — 2017: когда отмечается, история, приметы и запреты

    20:58  25 Сентября 2017
    30

    Воздвижение креста Господня — 2017: когда отмечается, история, приметы и запреты

    В конце сентября христиане, которые живут по «старому стилю», отмечают праздник Воздвижение креста Господня. В православии этот праздник носит название Воздвижение честного и животворящего креста Господня.

    Когда отмечается Воздвижение креста Господня

    Русская православная церковь и другие церкви, живущие по юлианскому и новоюлианскому календарю, празднуют Воздвижение 27 сентября.

    В православии праздник Воздвижение честного и животворящего креста Господня принадлежит к числу господских двунадесятых, то есть, связанных с Иисусом Христом и относящихся к 12 важнейшим (помимо Пасхи).

    Католики и представители других христианских конфессий, живущие по григорианскому календарю, отметили этот праздник 14 сентября.

    История праздника

    Праздник установлен в память обретения царицей Еленой креста Господня. Историки относят это событие к 326 году.

    По легенде византийский император Константин, будучи ревностным христианином и получив божье знамение, решил обязательно разыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. На поиски Константин отправил свою мать — царицу Елену, которая считается одной из важнейших фигур в становлении христианства.

    Елена отправилась в Иерусалим, где, как утверждает церковь, после длительных расспросов и тщательных поисков нашла три креста, на одном из которых, по ее мнению, и был распят Иисус. Также при раскопках обнаружились четыре гвоздя, которые, как сочли те, кто вел поиски, были теми самыми, которыми Иисус был прибит к кресту.

    Проблему, как из трех найденных крестов выделить тот, на котором был наспят Иисус, тоже удалось решить. «Правильный» крест оказался животворящим и исцеляющим, в отличие от других найденных при раскопках артефактов.

    В честь находки император Константин велел воздвигнуть в Иерусалиме знаменитый храм Воскресения Христова, включавший в себя Голгофу и гроб Господень. Царица Елена освящения храма не дождалась — она умерла в 327 году. А через восемь лет после ее смерти — 13 (26) сентября 335 года — храм был освящен. Праздник в честь воздвижения креста был установлен на следующий день — 14 (27) сентября.

    Воздвижение креста Господня — 2017: когда отмечается, история, приметы и запреты

    Праздник Воздвижение в народном календаре

    По народной традиции на Воздвижение животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла. Поэтому на Руси в этот день все освящали самодельными крестами, которые клали в избы, в хлева, в амбары, в укромные места во дворе, и т.д.

    Считалось, что наложение креста помогает уберечь домочадцев, избы, скотину и собранный урожай от различных бед.

    Приметы и поговорки на Воздвижение

    На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулись, шапка надвинулась — то есть, наступают предзимние холода.

    Считалось, что Воздвижение — последний день бабьего лета, после которого тепла уже не жди.

    На Воздвиженье последний воз с поля движется — на гумно торопится — то есть, завершается осенняя страда.

    Ключи от лета — у сизой галочки — то есть, в эти дни последние перелетные птицы улетают на юг.

    Также считалось, что на Воздвижение медведь уже ложится в берлогу.

    Воздвижение креста Господня — 2017: когда отмечается, история, приметы и запреты

    Запреты на Воздвижение

    На Руси на Воздвижение категорически запрещалось ходить в лес, поскольку в это время «змеи и гады уходят под землю» и могут утянуть с собой человека.

    На Воздвижение старались держать двери и ворота запертыми, чтобы силы зла не забрались в дом, амбар или хлев.

    На Воздвижение старались не начинать важных дел, считалось, что в противном случае человека ждет тяжелая неудача и серьезные убытки.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #воздвижение креста господня #приметы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101200

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29319

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42571

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22359

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8640
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        655
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        4475
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        3973
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1213