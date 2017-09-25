ООН предостерегла США и КНДР от совершения роковых ошибок

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Нью-Йорк, 25 сентября. Обмен угрозами между лидерами Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи может привести к роковым последствиям. Об этом в понедельник заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, который прокомментировал кризис на Корейском полуострове.

«Когда растет напряженность и накаляется риторика, растет и опасность просчетов. Пламенные речи ведут к роковым недоразумениям», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало издание Дни.ру, возможное решение президента США Дональда Трампа о начале военных действий против КНДР может привести к катастрофическим последствиям.