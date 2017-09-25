ЦИК РФ намерен обсудить с МИД состав международных наблюдателей на выборах-2018

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Москва, 25 сентября. В Центризбиркоме России считают необходимым обсудить с МИД РФ состав делегации международных наблюдателей к выборам-2018. Об этом заявил член ЦИК России Николай Левичев на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

По его словам, в условиях нынешнего «обмена дипломатическими любезностями» США могут не получить наибольшую квоту по количеству представителей в миссии БДИПЧ ОБСЕ, как это было на выборах в Госдуму. Левичев напомнил, что на выборах в Госдуму 100 из 500 международных наблюдателей были представителями США.

Он также добавил, что Центризбирком не приглашает персонально конкретных наблюдателей, а приглашения направляются международными организациями, которые самостоятельно формируют состав наблюдателей.