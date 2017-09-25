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Subaru представит экстремальную версию седана WRX STI в октябре
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    Subaru представит экстремальную версию седана WRX STI в октябре

    20:28  25 Сентября 2017
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    Subaru представит экстремальную версию седана WRX STI в октябре

    Токио, 25 сентября. Японская автомобильная компания Subaru 25 октября представит экстремальную версию седана WRX STI – S208. Машину продемонстрируют на автосалоне в Токио.

    Subaru представит экстремальную версию седана WRX STI в октябре

    Новинка будет выпущена ограниченным тиражом — всего 450 единиц. По словам инженеров Subaru, им удалось модернизировать подвеску и снизить вес автомобиля за счет крыши из углепластика.

    Мощность двигателя и ряд других технических параметров седана Subaru пока не раскрывает. Отметим, что стандартная версия автомобиля имеет двигатель на 2,5 литра мощностью в 300 лошадиных сил.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #япония #токио #subaru #демонстрация #wrx sti
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