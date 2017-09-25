Subaru представит экстремальную версию седана WRX STI в октябре

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Токио, 25 сентября. Японская автомобильная компания Subaru 25 октября представит экстремальную версию седана WRX STI – S208. Машину продемонстрируют на автосалоне в Токио.

Новинка будет выпущена ограниченным тиражом — всего 450 единиц. По словам инженеров Subaru, им удалось модернизировать подвеску и снизить вес автомобиля за счет крыши из углепластика.

Мощность двигателя и ряд других технических параметров седана Subaru пока не раскрывает. Отметим, что стандартная версия автомобиля имеет двигатель на 2,5 литра мощностью в 300 лошадиных сил.