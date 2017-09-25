Сирия показала истинное лицо США: Вашингтон не отреагировал на доказательства его сотрудничества с ИГ*

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23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что когда ИГИЛ1 (запрещено в РФ), а вместе с ним и «Джебхат ан-Нусра»4 (запрещено в РФ) будут разгромлены, тогда и проявится, у кого какие цели в Сирии:

«Потому что нас американские коллеги, включая (госсекретаря США) Тиллерсона, клятвенно уверяют, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов».

Однако увидеть истинное лицо США удалось намного раньше полной победы над террористами в Сирии.

Буквально на следующий день Минобороны РФ опубликовало кадры аэрофотосъемки, сделанные севернее города Дейр эз-Зор, на которых показана территория, занятая отрядами террористов «Исламского государства» (запрещено в России), где, кроме прочего, были замечены отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) и спецназ США.

«Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ), отряды «Сил демократической Сирии» продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр эз-Зор», — указали в Минобороны.

Причем, Россия до сих пор не получила никаких разъяснений от США по поводу опубликованных фото американских сил на территории так называемого «халифата».

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, абсолютно никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от представителей «Демократических сил Сирии» (SDF), американских сил или Пентагона до этого момента не последовало.

Игорь Конашенков подчеркнул, что российским военным ведомством были предоставлены «абсолютно объективные и конкретные доказательства», которые свидетельствуют о том, что курдские вооруженные формирования и американские военные, а также их транспортные средства находятся в зонах, подконтрольных «Исламскому государству» (запрещено в РФ). Официальный представитель Минобороны также обратил внимание на то, что «ни единой воронки от разрыва боевых припасов на данных участках и следов попаданий авиационных бомб около них нет».

Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал контакты американской стороны с боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ) секретом Полишинеля:

«Об этом уже писали, об этом говорили, это не есть что-то новое. Я напомню об обошедшем весь Интернет снимок, на котором сенатор Маккейн сидит в окружении полевых командиров так называемой «умеренной» оппозиции, часть из которых вошли впоследствии в состав руководства ИГИЛ (запрещено в РФ). Известно, что контакты американских спецслужб с ИГИЛ (запрещено в РФ) существуют, об этом писали и западные эксперты, и наши. То, что американская сторона использует радикальных исламистов для своих целей в Сирии — это тоже известные факты».

Эксперт привел данные, которые распространялись и западными СМИ, и российскими, о том, что во время операции сирийской армии против боевиков в Дейр эз-Зор и других районах американцы вывозили лидеров исламистских группировок, спасая их из окруженных правительственными войсками районов:

«Более того, в рядах группировок, аффилированных с ИГ2 (запрещено в РФ), находились американские военные советники, инструкторы, которых также вывозили из окруженных сирийской армией районов».

Эксперт отметил, что это вписывается в американскую стратегию, которая известна с самого начала сирийского конфликта:

«Это устранение руководства Башара Асада, возможное расчленение Сирии, так как Сирия — это оппонент Израиля и союзник Ирана, это ослабление и подавление движения «Хезболла». Интересы и цели Соединенных Штатов в Сирии — очевидны, об этом говорил и нынешний президент США Дональд Трамп. В частности, он говорил, что предыдущая администрация Барака Обама поддерживала исламистские группировки. Но об этом он говорил, будучи претендентом на пост президента, сейчас он, конечно, говорит другое».

Не противоречит этому и тот факт, что «Демократические силы Сирии», курдские вооруженные формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами и выполняющие волю США, проходят спокойно через позиции боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ):

«Не просто так проходят, а после соответствующих контактов с американской стороной для того, чтобы контролировать конкретную территорию в районе Дейр эз-Зор. Нефтегазовые месторождения — это главная цель сейчас «Демократических сил Сирии», поддерживаемых и направляемых Соединенными Штатами. И то, что российскими средствами разведки было выявлено нахождение американской техники в районах, контролируемых «Исламским государством»3 (запрещено в РФ), также не вызывает удивления».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.