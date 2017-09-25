МИД Венесуэлы обвинил власти США в «психологическом терроризме»
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Каракас, 25 сентября. Министерство иностранных дел Венесуэлы назвало запрет на въезд граждан страны в США «психологическим терроризмом».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Под действия запрета попали граждане Венесуэлы, КНДР и Чада.
«Такие списки несовместимы с международным правом и представляют собой форму психологического и политического терроризма», — говорится в заявлении.
В ведомстве также добавили, что Каракас оставляет за собой право принимать ответные меры, руководствуясь интересами защиты суверенитета.