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Аудиторская компания Deloitte подверглась хакерской атаке‍
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    Аудиторская компания Deloitte подверглась хакерской атаке‍

    20:27  25 Сентября 2017
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    Аудиторская компания Deloitte подверглась хакерской атаке‍

    Лондон, 25 сентября. Одна из крупнейших аудиторских компаний Deloitte подверглась хакерской атаке. Об этом сообщили в понедельник европейские СМИ.

    Инцидент произошел еще в октябре 2016 года. Согласно предварительной информации, неизвестные злоумышленники получили доступ к электронной почте сотрудников.

    Однако представители Deloitte указали на то, что взлом отразился лишь на небольшом числе клиентов.

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    Автор: Алексей Громов
    #deloitte
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