Аудиторская компания Deloitte подверглась хакерской атаке
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Лондон, 25 сентября. Одна из крупнейших аудиторских компаний Deloitte подверглась хакерской атаке. Об этом сообщили в понедельник европейские СМИ.
Инцидент произошел еще в октябре 2016 года. Согласно предварительной информации, неизвестные злоумышленники получили доступ к электронной почте сотрудников.
Однако представители Deloitte указали на то, что взлом отразился лишь на небольшом числе клиентов.
Une ou plusieurs personnes ont eu accès aux courriels du géant du conseil #Deloitte | Par @pixelsfr https://t.co/QhJ56rjx9t— Le Monde (@lemondefr) September 25, 2017