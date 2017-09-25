Аудиторская компания Deloitte подверглась хакерской атаке‍

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Лондон, 25 сентября. Одна из крупнейших аудиторских компаний Deloitte подверглась хакерской атаке. Об этом сообщили в понедельник европейские СМИ.

Инцидент произошел еще в октябре 2016 года. Согласно предварительной информации, неизвестные злоумышленники получили доступ к электронной почте сотрудников.

Однако представители Deloitte указали на то, что взлом отразился лишь на небольшом числе клиентов.