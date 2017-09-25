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Политика
Пентагон расскажет Трампу, как поступить с КНДР
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    Пентагон расскажет Трампу, как поступить с КНДР

    20:08  25 Сентября 2017
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    Пентагон расскажет Трампу, как поступить с КНДР

    Вашингтон, 25 сентября. Министерство обороны США представит президенту страны Дональду Трампу варианты ответа на действия КНДР, которые в Вашингтоне считают провокационными. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны США Роберт Мэннинг.

    «Если КНДР не прекратит свои провокации, мы предоставим президенту варианты того, как действовать с ней», — отметил он.

    Пентагон расскажет Трампу, как поступить с КНДР

    Напомним, что ранее  госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность военных действий против Северной Кореи, а Трамп не исключил вероятности уничтожения КНДР. Эти реплики последовали вскоре после того, как Пхеньян осуществил несколько ракетных запусков в обход резолюции ООН.

    В ответ министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что США сами  «развязали войну», о чем он призвал весь мир помнить, пишет «Газета.ру».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #трамп #кндр #пентагон
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