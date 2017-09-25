Пентагон расскажет Трампу, как поступить с КНДР

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Вашингтон, 25 сентября. Министерство обороны США представит президенту страны Дональду Трампу варианты ответа на действия КНДР, которые в Вашингтоне считают провокационными. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны США Роберт Мэннинг.

«Если КНДР не прекратит свои провокации, мы предоставим президенту варианты того, как действовать с ней», — отметил он.

Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность военных действий против Северной Кореи, а Трамп не исключил вероятности уничтожения КНДР. Эти реплики последовали вскоре после того, как Пхеньян осуществил несколько ракетных запусков в обход резолюции ООН.

В ответ министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что США сами «развязали войну», о чем он призвал весь мир помнить, пишет «Газета.ру».