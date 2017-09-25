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УАЗ планирует выпустить кроссовер через пять лет
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    УАЗ планирует выпустить кроссовер через пять лет

    20:11  25 Сентября 2017
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    УАЗ планирует выпустить кроссовер через пять лет

    Москва, 25 сентября. Компания «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) планирует уже в ближайшие пять лет представить прототип нового кроссовера. Об этом сообщил глава УАЗа Вадим Швецов.

    «Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме», — цитирует его слова «Российская газета».

    Как ранее сообщало издание Дни.ру, в сентябре 2017 года стартовало производство легкого грузовика УАЗ «Профи».

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    Автор: Алексей Громов
    #уаз
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