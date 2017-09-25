УАЗ планирует выпустить кроссовер через пять лет

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Москва, 25 сентября. Компания «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) планирует уже в ближайшие пять лет представить прототип нового кроссовера. Об этом сообщил глава УАЗа Вадим Швецов.

«Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме», — цитирует его слова «Российская газета».

Как ранее сообщало издание Дни.ру, в сентябре 2017 года стартовало производство легкого грузовика УАЗ «Профи».