Предпремьерный показ фильма «Крым» успешно прошел в Симферополе

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Симферополь, 25 сентября. В Симферополе состоялся предпремьерный показ фильма Алексея Пиманова «Крым». Это первый художественный фильм, посвященный воссоединению Крыма с Россией, однако как подчеркивает режиссер, на первом плане - любовь.

По сюжету, киевлянка и житель Севастополя пытаются сохранить свои чувства, оказавшись в гуще исторических испытаний. Фильм рассказывает о киевской журналистке и парне из Севастополя , которые пытаются сохранить отношения, несмотря на обстоятельства.

«Мы рады, что именно с Крыма стартует показ этой ленты. Впервые наш крымский зритель увидит то, что еще не видел никто. Очень сложно в художественном прочтении изобразить такие серьезные политические и исторические события 2014 года», — заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Кроме того, перед началом сеанса со зрителями пообщались актеры фильма, а также члены съемочной группы.