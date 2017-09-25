Донбасс сегодня: «правосеки» обстреливают ДНР, ВСУ готовят удар под Авдеевкой, Канада и миротворцы

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Донбасс сегодня, 25 сентября. Украинские диверсанты из ВСУ и из запрещенного в РФ «Правого сектора»1 обстреливают Донбасс, заявляют в ДНР. Киев стягивает войска к Авдеевке. Украина хочет введения в Донбасс миротворцев из Канады, эксперт объясняет опасность такого шага.

Киев использует диверсантов для обстрелов Донбасса

Вооруженные силы Украины используют диверсионные группы для провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, огонь, в частности, ведется мобильными диверсионными группами 128 отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, дислоцированной в районе Дзержинска.

«Украинские ДРГ дислоцируются на территории промышленных цехов предприятия «Мегатекс», — заявил Басурин, — и их основными задачами является ведение провокационных минометных и стрелковых обстрелов как позиций ДНР, так и населенных пунктов, находящихся под контролем Украины».

По словам Басурина, налеты происходят в основном в ночное время силами как бойцов регулярных частей ВСУ, так и боевиков различных иррегулярных националистических соединений.

«Аналогичным образом действует и мобильная группа, состоящая из боевиков «Украинской добровольческой армии» (входит в состав запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» — прим.), которая ведет обстрелы позиций ВСУ в Волновахском районе, в том числе с использованием минометов калибром 82 мм», — добавил представитель командования ДНР.

Что происходит в Авдеевке

Руководство ДНР опасается обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольного Киеву города Авдеевки. Об этом в ходе брифинга рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, разведка ДНР зафиксировала прибытие в район Авдеевки для ротации подразделений из состава 54 отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ.

«По данным нашей разведки командиру бригады командованием так называемой АТО (антитеррористической операции Киева в Донбассе) поставлена задача максимально дестабилизировать обстановку в своей зоне ответственности», — заявил Басурин.

По словам замкома оперативным командованием ДНР, украинские силовики, прибывшие в район Авдеевки, ранее обстреливали населенные пункты на окраине Горловки.

В Раде мечтают о миротворцах из Канады для Донбасса

В Верховной раде Украины местные депутаты встретились с канадскими парламентариями для обсуждения миротворческой миссии ООН в Донбассе, к которой Киев хочет привлечь контингент военных из Канады, разместив его, в том числе, на российско-украинской границе. Москва и республики Донбасса против такой идеи резко возражают.

Как сообщили в пресс-службе украинского парламента, в Киеве прошла встреча между комитетом по иностранным делам Верховной рады и постоянным комитетом по вопросам национальной обороны палаты общин парламента Канады. Украинские и канадские депутаты обсудили возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

«Собеседники обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины», — говорится в сообщении на сайте Рады.

В ходе встречи также обсуждались перспективы членства Украины в НАТО.

Ранее в Киеве заявили, что, возможно, в скором времени Канада окажет Украине военную помощь.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что президент Украины Петр Порошенко весьма странно трактует ранее предложенную Россией идею размещения миротворцев в Донбассе. По мнению Голубя, то, что предлагает Порошенко, подразумевает под собой оккупацию Донецка и Луганска с одновременным созданием «заслона» на российской границе.

«Вполне очевидно, что хорошие кандидаты на такую роль, с точки зрения киевского руководства, — это потомки нацистов-бандеровцев, составляющие самую активную часть украинской диаспоры в Канаде, — заявил Голубь. — Очевидно, что русофобски настроенное канадское руководство с удовольствием откликнется на этот призыв».

По словам эксперта, Канада находится в числе государств, особенно активно поддерживающих Киев, в том числе в военной сфере.

Видимо, это обстоятельство особенно вдохновляет киевское руководство, когда речь идет о миротворцах, подчеркнул Голубь.

1 Организация запрещена на территории РФ.