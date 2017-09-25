Глава Сбербанка рассказал, на что потратил свои первые биткоины

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Москва, 25 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как впервые воспользовался биткоинами для покупки. Об этом он заявил на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Глава Сбербанка отметил, что его первой покупкой с использованием криптовалют стала футболка стоимостью 12 биткоинов.

«Я помню свой первый опыт. Я экспериментировал: купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был 0,38 доллара, то есть примерно пять долларов стоила футболка», — рассказал Греф.

Стоит отметить, что в августе курс биткоина впервые преодолел отметку в четыре тысячи долларов. По мнению экспертов, в ближайшее время цена биткоина может достичь пяти тысяч долларов.