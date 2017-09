Фрегаты без затрат: США пытаются нарастить численность флота «консервными банками»

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The U.S. Navy Wants to Bring Back Some Old Frigates (That Can't Fight) («ВМС США хотят вернуть несколько старых фрегатов (не боеспособных)»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом National Interest.

Военно-морские силы США серьезно рассматривают вопрос о возобновлении работы семи недавно выведенных из эксплуатации фрегатов типа «Оливер Хазард Перри» с управляемыми ракетами. Объяснение простое: США необходимо быстро увеличить численность надводного флота. При этом ВМС не собираются ни существенно модернизировать эти фрегаты, ни добавлять тяжелое вооружение, заявил секретарь ВМС США Ричард Спенсер.

Вместо того, чтобы отправиться на войну на Ближнем Востоке или в опасные воды западной части Тихого океана, «Перри», весом в более чем 4 тысячи тонн, будут патрулировать воды Карибского бассейна для «противодействия распространению наркотиков». В свои последние годы службы фрегаты в основном направлялись в Латинскую Америку для борьбы с перевозкой наркотиков, хотя, по меньшей мере, два судна перевозили беспилотные вертолеты Fire Scout и ходили вдоль африканского побережья как подкрепление для спецназа. Последний корабль этого класса, USS Simpson, был выведен из эксплуатации в сентябре 2015 года.

Должностные лица ВМС США выступили с инициативой возвращения в эксплуатацию некоторых «Перри» в период инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года. Трамп поддержал идею уходящего секретаря военно-морских сил Рэя Мабуса быстро увеличить флот примерно с 280 фронтовых военных кораблей до 355. Затем начали формироваться планы по приобретению большего количества эсминцев типа «Арли Берк», штурмовых подводных лодок и многоцелевых десантных кораблей.

Предложение вернуть реактивный авианосец «Китти Хок», который был снят с эксплуатации в 2009 году, было встречено насмешками. Так что разговоры о возвращении некоторых «Перри» показались не такими странными. Министерство обороны передало несколько «Перри» иностранным союзникам, но как минимум семь остаются в резерве.

Спенсер заявил, что вернуть фрегаты будет недорого, ведь в марте 2017 года Тайвань вернул два старых «Перри» в эксплуатацию всего за 70 тысяч долларов. Но модернизация в эту стоимость не входит.

«Никаких боевых систем, но готовый к выходу в море, к навигации и радиолокации, — сказал Спенсер. — Довольно недорогая и проверенная система».

Стоит отметить, что многие иностранные владельцы судов класса «Перри», в первую очередь Австралия, уже оснастили их современным вооружением. Недостатком возвращения старых «Перри» является их ограниченная сфера применения. Идеальные для перехвата контрабандистов фрегаты не смогут защитить себя в крупной военной перестрелке — не говоря уже о наступательной роли.

Та же проблема преследует корабли береговой охраны, которые начали заменять «Перри» в структуре ВМС США. С самого начала, поступая на вооружение без крупных зенитных или противокорабельных ракетных комплексов, корабли береговой охраны плохо подходили для патрулирования потенциальных зон военных действий. Под давлением Конгресса США в 2015 году ВМС США объявили, что сократят число кораблей этого класса с 52 до 40 и приобретут новый фрегат с внушительным ракетным вооружением.

А пока «Перри» могут помочь нарастить численность флота. Без вложения значительных средств в модернизацию со стороны ВМС, возобновление работы старых фрегатов — лишь кратковременное, частичное решение долгосрочной проблемы недостатка сил.