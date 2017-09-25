Путин потребовал до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

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Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте Кремля.

Повышение МРОТ будет проходить в два этапа. С 1 января 2018 года минимально допустимый уровень оплаты труда вырастет до 85% прожиточного минимума, с 1 января 2019 года — до 100%.