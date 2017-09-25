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Путин потребовал до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ
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    Путин потребовал до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

    20:00  25 Сентября 2017
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    Путин потребовал до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

    Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте Кремля.

    Повышение МРОТ будет проходить в два этапа. С 1 января 2018 года минимально допустимый уровень оплаты труда вырастет до 85% прожиточного минимума, с 1 января 2019 года — до 100%.

    Путин потребовал до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

    «Внести соответствующий законопроект в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации вместе с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», — говорится в распоряжении.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #прожиточный минимум #мрот #повышение
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