Сирия сегодня: Россия требует от США доказать приверженность борьбе с ИГ, демилитаризация Растана

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Сирия, 25 сентября. Российские военные встретились с лидерами вооруженной оппозиции, чтобы договориться о мире в Растане. МИД РФ требует от США на деле продемонстрировать приверженность борьбе с «Исламским государством»2 (организация, запрещенная в России). В провинции Хасака курды попали в засаду террористов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Демилитаризация «растанского кармана»

Российские военные встретились с полевыми командирами вооруженных бандформирований, контролирующих район Растан в сирийской провинции Хомс. В состав делегации вошли как военные полицейские, обеспечивающие безопасность в зонах деэскалации, так и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Цель переговоров — обеспечить демилитаризацию участка трассы Хомс-Хама.

Если основные формирования боевиков оставят данную местность, то это позволит наладить регулярные поставки гуманитарной помощи жителям Растана. Также задача по мониторингу режима прекращения боевых действий для специалистов Центра существенно облегчится.

США и ИГ1

МИД РФ выразил обеспокоенность тем, что, хоть на словах США заявляют о намерении уничтожить «Исламское государство», их действия зачастую указывают на обратное. По всей видимости, сейчас у США есть в Сирии задачи более приоритетные, чем окончательная победа над силами международного терроризма.

«Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе», — высказался по этому поводу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Россия хотела бы, чтобы США на практике доказали свою приверженность делу борьбы с терроризмом в Сирии.

Сомнения, озвученные Рябковым, не возникли на ровном месте. Накануне министерство обороны РФ обнародовало данные аэрофотосъемки местности севернее Дейр эз-Зор. Сейчас ее контролируют боевики ИГ, тем не менее на снимках отчетливо видны бронемашины Hammer, используемые спецназом США. Это отчетливо указывает на присутствие американских военных в регионе. Сверх того, американская техника припаркована на вблизи баз ИГ таким образом, будто бы спецназовцы не ожидают атаки со стороны террористов.

Засада в Хасаке

В провинции Хасака конвой курдских ополченцев, сражающихся под знаменем «Демократических сил Сирии» (СДС, SDF), попал в засаду боевиков ИГ. Инцидент произошел на шоссе в районе города Аль-Хирафи. Как сообщает новостной агентство Al-Masdar, игиловцы атаковали курдов с применением стрелкового вооружения и противотанковых ракетных комплексов.

В результате боестолкновения ополченцы понесли серьезные потери. Множество курдских бойцов погибла, значительное число единиц боевой техники было потеряно. По сообщению источников, располагающих информацией на местах, несколько сторонников СДС даже попали в плен к ИГ. Учитывая типичную нетерпимость игиловцев к бойцам курдских вооруженных отрядов, скорее всего, пленных ждет смертная казнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.