Число бедных в России снизилось на 300 тысяч человек

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Москва, 25 сентября. Численность населения России с доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам первых шести месяцев 2017 года снизилась до 21,1 миллиона человек (против 21,4 миллиона человек в 2016 году). Таким данными в понедельник поделились эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Речь идет о 14,4% от общего населения Российской Федерации. Непосредственно в первом квартале 2017 года численность бедных составила 22 миллиона человек, а во втором — 20, 2 миллиона.

Ранее стало известно о том, что во втором квартале текущего года прожиточный минимум на душу населения в РФ вырос на 4,2%.