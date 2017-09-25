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Происшествия
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Россия
Число бедных в России снизилось на 300 тысяч человек
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    Число бедных в России снизилось на 300 тысяч человек

    19:33  25 Сентября 2017
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    Число бедных в России снизилось на 300 тысяч человек

    Москва, 25 сентября. Численность населения России с доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам первых шести месяцев 2017 года снизилась до 21,1 миллиона человек (против 21,4 миллиона человек в 2016 году). Таким данными в понедельник поделились эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

    Речь идет о 14,4% от общего населения Российской Федерации. Непосредственно в первом квартале 2017 года численность бедных составила 22 миллиона человек, а во втором — 20, 2 миллиона.

    Ранее стало известно о том, что во втором квартале текущего года прожиточный минимум на душу населения в РФ вырос на 4,2%.

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    Автор: Алексей Громов
    #росстат
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