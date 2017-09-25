В ГД ответили на речь Турчинова о «континентальной войне»: Теперь просят денег у Канады

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Секретарь СНБО Михаил Турчинов заявил делегации парламента Канады, что «Россия готовится к ведению мощной континентальной войны». По мнению украинского политика, во время учений «Запад-2017» российские военные «проверили боеготовность ядерной триады, отработали воздушные, наземные и морские ее составляющие».

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей предположил, что Киеву не удалось получить денег у США, поэтому Турчинов решил обратиться к Канаде.

«Учения «Запад-2017», которые проводились ВС Российской Федерации совместно с ВС Республики Беларусь, — это запланированные учения. Россия установленным порядком уведомила страны Запада и пригласила западных наблюдателей. Учения носили оборонительный характер, — комментирует для ФАН Андрей Красов. — Мы проводили их на своей территории и на сопредельной территории Республики Беларусь. Отрабатывали взаимодействие между ВС в рамках одного союзного государства. Что касается заявления Турчинова, то госслужащие Украины — мастера рассказывать страшилки, дабы разжалобить западных оппонентов и попросить денег, очередной кредит или летальное оружие. Сегодня страшилки якобы о действиях РФ в виде «ведения континентальной войны» достались руководителю делегации из Канады».

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов встретился с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром. Турчинов отметил, что последний этап учений «Запад-2017» «был посвящен проверке боеготовности ядерной триады». По его словам, «тем самым [президент России Владимир] Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны.

«Я так понимаю, что поездка президента Украины Петра Порошенко в США не увенчалось столь значимым успехом. Теперь они решили всплакнуть перед более северным соседом США — Канадой, — чтобы выделили деньги бедной Украине, — предположил собеседник ФАН зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов. «Мне кажется, что чиновники с Украины давно не проходили медицинский осмотр, — иронизирует депутат. — Нужно порекомендовать, все-таки, им его пройти, тогда, может быть, таких страшилок о России будет меньше».

Стратегические учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября на трех российских полигонах, а также на территории Белоруссии. Численность личного состава, участвовавшего в масштабных учениях, составила 12,7 тысячи военнослужащих.