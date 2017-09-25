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Памятник героям фильмов Гайдая восстановили в Иркутске
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    Памятник героям фильмов Гайдая восстановили в Иркутске

    19:20  25 Сентября 2017
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    Памятник героям фильмов Гайдая восстановили в Иркутске

    Иркутск, 25 сентября. Памятник героям фильмов режиссера Леонида Гайдая восстановили в Иркутске после нападения вандалов, сообщили представители пресс-службы городской мэрии.

    Памятник был установлен еще в октябре 2012 года, однако неоднократно подвергался нападениям вандалов. В этот раз пришлось восстанавливать уничтоженные вандалами руки героев Труса и Балбеса, а также галстук скульптуры Труса. Кроме того, псу Барбосу вернули динамит.

    Для проведения ремонтных работ в Иркутск из Улан-Удэ специально приезжал автор композиции — Александр Смирнов.

    Памятник в Иркутске изображает трех героев фильма «Кавказская пленница»: момент, когда Балбес и Бывалый держат за руки Труса, чтобы остановить машину. Также композиция дополнена образом пса Барбоса, которого зрители видели в другой картине режиссера.

    Ранее скульптор Салават Щербаков заявил, что не планирует на установленном в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову наносить новый рисунок вместо ошибочно размещенного чертежа немецкой винтовки.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #памятник #иркутск #гайдай #восстановление #барбос #трус #бывалый #балбес
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