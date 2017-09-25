Суд Волгограда отправил в колонию похитивших ребенка супругов

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Волгоград, 25 сентября. Чернышковский районный суд Волгоградской области признал виновными супругов, которые похитили чужого ребенка, чтобы скрыть смерть собственного приемного сына.

Следствие установило, что в сентябре 2016 года четырехлетний Егор, взятый супружеской парой под опеку, зашел на кухню и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, которая стояла на табуретке. Мачеха Егора пыталась самостоятельно оказать ребенку медицинскую помощь и не стала обращаться в больницу, опасаясь лишиться выплат, в результате чего тот скончался.

Чтобы скрыть от властей смерть ребенка, опекуны нашли мальчика, который был похож на Егора, напали на его бабушку с перцовым баллончиком, и похитили ее внука. В итоге приемная мать Егора была приговорена к семи годам колонии, а ее муж — к шести.