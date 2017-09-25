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«Матильду» покажут на закрытии Недели российского кино в Британии
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    «Матильду» покажут на закрытии Недели российского кино в Британии

    19:19  25 Сентября 2017
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    «Матильду» покажут на закрытии Недели российского кино в Британии

    Лондон, 25 сентября. Фильм Алексея Учителя «Матильда» будет показан на Неделе российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября. Фильмом-открытием показа станет картина «Притяжение» Федора Бондарчука, сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции.

    В рамках Недели российского кино в Британии также будут показаны фильмы «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Аритмия» Бориса Хлебникова.

    «Матильду» покажут на закрытии Недели российского кино в Британии

    Алексей Учитель с радостью воспринял известие о включении «Матильды» в список российских фильмов, которые будут показаны на Неделе кино в Соединенном Королевстве.

    «Я в прошлом году посетил эту Неделю, выступал там с мастер-классом. Я жду второй встречи с нетерпением. Мне очень интересно, как воспримут «Матильду» в Лондоне, что будут говорить», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Отметим, что фестиваль был создан по инициативе спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. На Неделю российского кино приглашены почетные гости в лице Леонардо ДиКаприо, Киану Ривза, Хеллен Миррен.

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    Автор: Дима Оленин
    #матильда #британия #неделя кино
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