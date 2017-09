США модернизируют свои авианосцы, чтобы противостоять России и Китаю на море

В Избранное

Предварительный запрос, в соответствии с которым промышленники должны будут сделать свои практические предложения по увеличению дальности, скорости, производительности, изменения формы корабля, усовершенствованию его авионики и подкомпонентов, в более широком контексте направлен на нахождение компромисса между требованиями, которым должен соответствовать самолет, и имеющимися техническими возможностями в существующих временных рамках. Затем результаты будут проанализированы военно-морским комплексом США, результаты откликов будут учтены в рамках подготовки официального запроса предложения для стимулирования конкуренции в промышленности.

Федеральное агентство новостей представляет статью «ВМФ США модернизирует свои авианосцы для борьбы на расстоянии 1000 миль» (The U.S. Navy Is Upgrading Its Aircraft Carriers to Fight from 1,000 Miles Away), опубликованную 25 сентября изданием The National Interest. Автор: Крис Осборн (Kris Osborn).

Что могло бы значить для обороноспособности и атакующей способности авианосца, если бы его истребители удвоили расстояние, на котором смогут держать вражеские цели под угрозой? Сможет ли это существенно расширить масштабы проведения боевых операций, при том, что сами авианосцы будут действовать на более безопасных расстояниях?

Возможно, вражеские цели, расположенные в 1000 милях, как на море, так и далеко на суше, могут быть успешно уничтожены истребителями, запущенными с авианосцев и действующими со значительно расширенным боевым радиусом. Разве это не имело бы решающего значения в мире, где быстро развивается угроза высокотехнологичных ракетных и авиационных нападений со стороны потенциальных противников, таких как нынешние?

А что если (что важно далеко не в последнюю очередь) в качестве дозаправщика будет использован беспилотный летательный аппарат, способный все время работать в местах с высоким риском, поддерживающий работу истребителей, не вводя при этом массивный пилотируемый самолет-заправщик в зону действия огня противника?

Хотя некоторые из этих вопросов могут при первоначальном изучении казаться риторическими или достаточно очевидными, — они лежат в основе жизненно важных работ ВМФ США по разработке к началу — середине 2020-х годов нового, запускаемого с авианосца дозаправщика. Похоже, что беспилотный самолет может открыть перспективы для увеличения диапазона ударов F / A-18 или F-35C более, чем в два раза.

Чтобы ответить на этот вопрос, военно-морские силы США недавно сделали запрос для военной промышленности на разработку идеи, технологии и полного спектра потенциальных предложений или решений, которые могут соответствовать вышеупомянутым критериям.

Суть работ, связанных с MQ-25 Stingray, заключается в том, чтобы укрепить крыло палубной авиации с помощью защищенного беспилотного дозаправщика, способного значительно расширить дальность удара и увеличить дальность полета своих бортовых самолетов.

«MQ-25 – это следующий шаг в интеграции беспилотников в авианосную ударную группу ВМС США. Главная миссия — надежная способность экологически чистой заправки для более эффективного использования военных истребителей ВМФ. У программы два назначения: пригодность авианосцев и миссия по заправке», — заявил несколько месяцев назад исполнительный директор программы контр-адмирал Марк Дарра.

Ранее были предоставлены четыре заказа по разработке MQ-25 до проекта запроса предложений. Сделки достались Boeing, Lockheed Martin, General Atomics и Northrop Grumman.

Процесс до сих пор был сопряжен с проведением технического анализа и анализа выполнения задач для расширения летных характеристик авианосца MQ-25A Stringray, спектра его применения и увеличения интегрированности его задач, усовершенствования систем полета и программного обеспечения, в том числе отвечающего за кибербезопасность.