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Блогер из Петербурга скончался после укуса ядовитой змеи в прямом эфире
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    Блогер из Петербурга скончался после укуса ядовитой змеи в прямом эфире

    19:03  25 Сентября 2017
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    Блогер из Петербурга скончался после укуса ядовитой змеи в прямом эфире

    Санкт-Петербург, 25 сентября. Блогер из Петербурга Арслан Валеев скончался в прямом эфире от укуса черной мамбы — ядовитой змеи.

    Валеев вел YouTube‐каналы о змеях и диких кошках. Во время своего последнего выхода в прямой эфир он стал жертвой укуса черной мамбы. Подписчики стали свидетелями, как здоровье популярного в Сети петербуржца ухудшалось с каждой минутой.

    Блогера госпитализировали, но не успели спасти: молодой человек скончался в понедельник, 25 сентября.

    Сообщается, что до этого он поругался со своей женой. В последнем онлайне он обращался к ней с просьбой приехать к нему. 

    Блогер из Петербурга скончался после укуса ядовитой змеи в прямом эфире

    В начале августа ядовитую змею обнаружили в подъезде жилого дома на бульваре Яна Райниса в Москве.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #змея #смерть #блогер #прямой эфир #укус
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