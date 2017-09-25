Блогер из Петербурга скончался после укуса ядовитой змеи в прямом эфире

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Блогер из Петербурга Арслан Валеев скончался в прямом эфире от укуса черной мамбы — ядовитой змеи.

Валеев вел YouTube‐каналы о змеях и диких кошках. Во время своего последнего выхода в прямой эфир он стал жертвой укуса черной мамбы. Подписчики стали свидетелями, как здоровье популярного в Сети петербуржца ухудшалось с каждой минутой.

Блогера госпитализировали, но не успели спасти: молодой человек скончался в понедельник, 25 сентября.

Сообщается, что до этого он поругался со своей женой. В последнем онлайне он обращался к ней с просьбой приехать к нему.

В начале августа ядовитую змею обнаружили в подъезде жилого дома на бульваре Яна Райниса в Москве.