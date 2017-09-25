СМИ узнали о возвращении Бориса Корчевникова на телеканал «Россия 1»

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Москва, 25 сентября. Известный ведущий Борис Корчевников возвращается на телеканал «Россия 1».

По информации СМИ, Корчевникову доверят программу «Судьба человека», в рамках которой он будет рассказывать о жизни выдающихся людей. Первые съемки данного телепроекта запланированы на 28–29 сентября 2017 года.

Как сообщало издание Дни.ру, в мае телеведущий Борис Корчевников был назначен на должность генерального директора православного канала «Спас». После этого он покинул шоу «Прямой эфир» на «России 1».