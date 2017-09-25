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Общество
Максакову окатило водой во время выступления в Киеве
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    Максакову окатило водой во время выступления в Киеве

    18:44  25 Сентября 2017
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    Максакову окатило водой во время выступления в Киеве

    Киев, 25 сентября. Оперную певицу и бывшего депутата Госдумы России Марию Максакову облило водой во время выступления на презентации элитного жилого комплекса «Бульвар фонтанов» в Киеве.

    Когда певица была на сцене, поднялся сильный ветер, который начал сдувать в ее сторону брызги от огромного каскадного водопада. Несмотря на неприятность, Максакова продолжила выступление.

    Максакову окатило водой во время выступления в Киеве

    Напомним, что Мария Максакова и ее муж, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, в начале года переехали из России на Украину. В марте Вороненков был убит неизвестным в центре Киева.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #киев #вода #максакова #выступление #водопад
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