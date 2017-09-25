Максакову окатило водой во время выступления в Киеве

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Киев, 25 сентября. Оперную певицу и бывшего депутата Госдумы России Марию Максакову облило водой во время выступления на презентации элитного жилого комплекса «Бульвар фонтанов» в Киеве.

Когда певица была на сцене, поднялся сильный ветер, который начал сдувать в ее сторону брызги от огромного каскадного водопада. Несмотря на неприятность, Максакова продолжила выступление.

Напомним, что Мария Максакова и ее муж, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, в начале года переехали из России на Украину. В марте Вороненков был убит неизвестным в центре Киева.