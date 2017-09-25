Сирия, Иран и Ирак под ударом курдов: независимый Иракский Курдистан может взорвать весь Ближний Восток

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Сегодня в Иракском Курдистане началось проведение референдума о независимости, причем проводится он, можно сказать, вопреки возражениям со стороны официального правительства Ирака. Остро отреагировали и ближайшие соседи — Турция и Иран. Не приветствует референдум в том виде, в котором он проходит сейчас, и российская сторона, выступая за целостность стран ближневосточного региона, и в частности, Ирака.

На референдуме население территории Иракского Курдистана, который пока является частью Ирака, должно дать ответ на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?» Для голосования на референдуме зарегистрировались 5,3 миллиона человек.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о перспективах, к которым может привести провозглашение независимости Иракского Курдистана.

Эксперт подчеркнул, что многие страны, в том числе и Россия, выступают не против независимости Курдистана как таковой, а именно за целостность нынешних государств, за то, чтобы вопросы об образовании новых государств не решались в одностороннем порядке:

«Речь идет о том, что вопрос будущего курдского народа должен решаться в рамках переговорного процесса между представителями курдского народа и теми государствами, на территории которых сейчас курдский народ проживает. Там могут быть любые дальнейшие варианты развития событий, но они должны быть приемлемы для всех сторон данного переговорного процесса: и представителей центральной власти, и представителей самих курдов. Россия, как и некоторые другие страны, выступает против одностороннего решения данного вопроса без учета мнения остальных сторон, вовлеченных в данный процесс».

Речь в данном случае идет о незаконности и несанкционированности, которая чревата значительными осложнениями:

«Если такие референдумы на Ближнем Востоке начнут проводиться самостоятельно, без связки с официальными государственными институтами, это может взорвать весь Ближний Восток, карта которого создавалась совершенно искусственно (так же как и карта Африки) без учета интересов коренного населения данного региона. Это объясняется тем, что нынешние государства на Ближнем Востоке были построены на остатках бывшей колониальной системы европейских стран, прежде всего, Англии и Франции».

По мнению эксперта, именно эти страны несут ответственность за разделенные народы, которые сейчас есть и на Ближнем Востоке, и на Африканском континенте:

«Если сейчас допустить запуск данного процесса, лавиной, которая образуется, может быть снесена вообще вся структура государственности в регионе. Процесс будет крайне напряженный для мирового сообщества».

Стоит напомнить, что и сама идея создания курдского государства изначально принадлежала европейским политикам и дипломатам XX века. Поэтому вызывает сомнение и жизнеспособность нового государственного образования:

«Чтобы государство было жизнеспособно, у него должна быть возможность внешней торговли, внешних операций, хотя бы с кем-нибудь. Но пока Иракский Курдистан образовывается в таком месте, где никаких внешних экономических связей, скорее всего, не будет. Он будет граничить со странами, которые его не признают и которые не дадут возможности через свою территорию или через свое воздушное пространство осуществлять самостоятельные контакты с другими странами — это Иран, Ирак, Сирия и Турция. Если так, то крайне затруднено будет дальнейшие взаимоотношения его с миром. Пока мне видится, не очень жизнеспособным его будущее».

Неизвестно пока, как вообще на независимость Иракского Курдистана отреагируют соседние страны: как считает эксперт, теоретически возможно и введение войск со стороны Турции, и начало гражданской войны со стороны центральной власти Ирака. Однако, несмотря на всю серьезность возможных осложнений, референдум все-таки проводится. Дмитрий Солонников объяснил это тем, что курды сейчас в мировых процессах пытаются влиять на международную обстановку, в том числе и в соседней Сирии:

«Курдская карта разыгрывается и международными игроками, прежде всего, Соединенными Штатами. У курдов есть надежда, что Соединенные Штаты будут, так или иначе, поддерживать курдов. У курдов есть надежда, что удастся разыграть данную ситуацию и на что-то опереться в международной поддержке. После того, как ситуация в Сирии успокоится, и центральная власть получит контроль над всей территорией, и в Сирии будет достигнуто межконфессиональное, межплеменное, межнациональное согласие, разыгрывать курдскую карту там уже будет некому, и влияние Соединенных Штатов там будет уже небольшим. Поэтому есть попытка разыграть курдскую карту сейчас».

Эксперт призвал учитывать и нынешнюю ситуацию с Европой и Турцией: