Сирия, Иран и Ирак под ударом курдов: независимый Иракский Курдистан может взорвать весь Ближний Восток
Сегодня в Иракском Курдистане началось проведение референдума о независимости, причем проводится он, можно сказать, вопреки возражениям со стороны официального правительства Ирака. Остро отреагировали и ближайшие соседи — Турция и Иран. Не приветствует референдум в том виде, в котором он проходит сейчас, и российская сторона, выступая за целостность стран ближневосточного региона, и в частности, Ирака.
На референдуме население территории Иракского Курдистана, который пока является частью Ирака, должно дать ответ на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?» Для голосования на референдуме зарегистрировались 5,3 миллиона человек.
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о перспективах, к которым может привести провозглашение независимости Иракского Курдистана.
Эксперт подчеркнул, что многие страны, в том числе и Россия, выступают не против независимости Курдистана как таковой, а именно за целостность нынешних государств, за то, чтобы вопросы об образовании новых государств не решались в одностороннем порядке:
«Речь идет о том, что вопрос будущего курдского народа должен решаться в рамках переговорного процесса между представителями курдского народа и теми государствами, на территории которых сейчас курдский народ проживает. Там могут быть любые дальнейшие варианты развития событий, но они должны быть приемлемы для всех сторон данного переговорного процесса: и представителей центральной власти, и представителей самих курдов. Россия, как и некоторые другие страны, выступает против одностороннего решения данного вопроса без учета мнения остальных сторон, вовлеченных в данный процесс».
Речь в данном случае идет о незаконности и несанкционированности, которая чревата значительными осложнениями:
«Если такие референдумы на Ближнем Востоке начнут проводиться самостоятельно, без связки с официальными государственными институтами, это может взорвать весь Ближний Восток, карта которого создавалась совершенно искусственно (так же как и карта Африки) без учета интересов коренного населения данного региона. Это объясняется тем, что нынешние государства на Ближнем Востоке были построены на остатках бывшей колониальной системы европейских стран, прежде всего, Англии и Франции».
По мнению эксперта, именно эти страны несут ответственность за разделенные народы, которые сейчас есть и на Ближнем Востоке, и на Африканском континенте:
«Если сейчас допустить запуск данного процесса, лавиной, которая образуется, может быть снесена вообще вся структура государственности в регионе. Процесс будет крайне напряженный для мирового сообщества».
Стоит напомнить, что и сама идея создания курдского государства изначально принадлежала европейским политикам и дипломатам XX века. Поэтому вызывает сомнение и жизнеспособность нового государственного образования:
«Чтобы государство было жизнеспособно, у него должна быть возможность внешней торговли, внешних операций, хотя бы с кем-нибудь. Но пока Иракский Курдистан образовывается в таком месте, где никаких внешних экономических связей, скорее всего, не будет. Он будет граничить со странами, которые его не признают и которые не дадут возможности через свою территорию или через свое воздушное пространство осуществлять самостоятельные контакты с другими странами — это Иран, Ирак, Сирия и Турция. Если так, то крайне затруднено будет дальнейшие взаимоотношения его с миром. Пока мне видится, не очень жизнеспособным его будущее».
Неизвестно пока, как вообще на независимость Иракского Курдистана отреагируют соседние страны: как считает эксперт, теоретически возможно и введение войск со стороны Турции, и начало гражданской войны со стороны центральной власти Ирака. Однако, несмотря на всю серьезность возможных осложнений, референдум все-таки проводится. Дмитрий Солонников объяснил это тем, что курды сейчас в мировых процессах пытаются влиять на международную обстановку, в том числе и в соседней Сирии:
«Курдская карта разыгрывается и международными игроками, прежде всего, Соединенными Штатами. У курдов есть надежда, что Соединенные Штаты будут, так или иначе, поддерживать курдов. У курдов есть надежда, что удастся разыграть данную ситуацию и на что-то опереться в международной поддержке. После того, как ситуация в Сирии успокоится, и центральная власть получит контроль над всей территорией, и в Сирии будет достигнуто межконфессиональное, межплеменное, межнациональное согласие, разыгрывать курдскую карту там уже будет некому, и влияние Соединенных Штатов там будет уже небольшим. Поэтому есть попытка разыграть курдскую карту сейчас».
Эксперт призвал учитывать и нынешнюю ситуацию с Европой и Турцией:
«Сейчас наблюдается противостояние Европы и Турции. Турция сейчас не то что бы находится в международной изоляции, но не в лучшей своей внешнеполитической форме. Поэтому можно сейчас ожидать попыток давления на Турцию со стороны европейского сообщества. Геополитическая карта складывается сейчас так, что не гарантия, но шанс на определенный разворот событий сейчас у курдов есть. Они этим и пытаются воспользоваться».