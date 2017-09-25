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Общество
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Политика
В КНДР заявили о праве сбивать бомбардировщики США
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    В КНДР заявили о праве сбивать бомбардировщики США

    18:41  25 Сентября 2017
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    В КНДР заявили о праве сбивать бомбардировщики США

    Пхеньян, 25 сентября. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что воздушные силы Северной Кореи имеют полное право сбивать американские бомбардировщики, даже если те находятся вне  воздушного пространства страны.

    «Раз США объявили войну нашей стране, у нас будет полное право принимать ответные меры», — цитирует его слова Reuters.

    В КНДР заявили о праве сбивать бомбардировщики США

    Корейский дипломат также отметил, что после «объявления Трампом войны все варианты ответа будут на столе верховного руководства Северной Кореи».

    Ранее Ли Ён Хо заявил, что США «первыми развязали войну».

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр
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