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Происшествия
Мэрию Грозного эвакуировали из-за угрозы взрыва
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    Мэрию Грозного эвакуировали из-за угрозы взрыва

    18:38  25 Сентября 2017
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    Мэрию Грозного эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Грозный, 25 сентября. В Грозном эвакуировали мэрию, бизнес-центр, торгово-развлекательный комплекс и ряд других учреждений из-за анонимных звонков о якобы минировании зданий, сообщили в экстренных службах Чечни.

    В понедельник, 25 сентября, экстренные службы Грозного получили сразу несколько анонимных звонков, в которых сообщалось об угрозе взрыва ряда зданий в черте города. В этот список попали мэрия, ТРК «Гранд-парк», бизнес-центр, который входит в комплекс «Грозный-Сити», а также ряд других учреждений города.

    «Нас всех вывели, — цитирует источник в бизнес-центре РИА Новости, — сказали покинуть здание из-за того, что поступил анонимный звонок о минировании, здание осматривают сотрудники правоохранительных органов и специалисты».

    Мэрию Грозного эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Ранее сообщалось, что в экстренные службы Москвы поступили сообщения о минировании 13 гостиниц российской столицы вечером 24 сентября.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #эвакуация #грозный #мэрия #звонок
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